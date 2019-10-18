На Донбасі поранені двоє українських бійців



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Один із постраждалих військових під час виконання інженерних робіт отримав вибухову травму

На Донбасі у четвер один український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої і ще один боєць отримав вибухову травму.

Про це у п’ятницю, 18 жовтня, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«17 жовтня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий минулої доби під час виконання інженерних робіт отримав вибухову травму», - повідомили в штабі ООС.

Як відомо, 18 жовтня у Миргороді попрощаються із військовою Ярославою Никоненко, яка загинула 15 жовтня від кулі ворожого снайпера у Мар'янці.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.