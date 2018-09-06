В Херсоні п’ятеро людей отруїлися шашликами



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Постраждалі знаходяться на стаціонарному лікуванні в лікарні

В Херсоні зафіксовано п’ять випадків захворювання місцевих мешканців на гострий гастроентероколіт.

Про це 6 вересня повідомили в Держпродспоживслужбі Херсонської області.

«Своє захворювання постраждалі пов’язують із вживанням шашлику в лаваші, який придбали на одному з об’єктів торгівлі з реалізації кулінарних виробів власного виробництва у м. Херсоні», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалі знаходяться на стаціонарному лікуванні в лікарні.

«З метою недопущення обігу недоброякісної продукції у торговельній мережі та поширення через харчові продукти інфекційних хвороб вживаються необхідні заходи», - заявили в відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області п’ятеро людей отруїлися в кафе під час поминального обіду.

В Чернівецькій області отруїлися 14 осіб з Київської області, котрі відпочивали на Вижниччині.