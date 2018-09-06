  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Херсоні п’ятеро людей отруїлися шашликами

    • Розсилка
    В Херсоні п’ятеро людей отруїлися шашликами

    Постраждалі знаходяться на стаціонарному лікуванні в лікарні

    В Херсоні зафіксовано п’ять випадків захворювання місцевих мешканців на гострий гастроентероколіт.

     Про це 6 вересня повідомили в Держпродспоживслужбі Херсонської області.

    «Своє захворювання постраждалі пов’язують із вживанням шашлику в лаваші, який придбали на одному з об’єктів торгівлі з реалізації кулінарних виробів власного виробництва у м. Херсоні», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що постраждалі знаходяться на стаціонарному лікуванні в лікарні.

    «З метою недопущення обігу недоброякісної продукції у торговельній мережі та поширення через харчові продукти інфекційних хвороб вживаються необхідні заходи», - заявили в відомстві.

    Раніше повідомлялося, що у Волинській області п’ятеро людей отруїлися в кафе під час поминального обіду.

    В Чернівецькій області отруїлися 14 осіб з Київської області, котрі відпочивали на Вижниччині.

    Читайте також
    отруєння продукти їжа лікарня Херсон поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ