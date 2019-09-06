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    Як вінницькі школи і садочки підготувались до нового навчального року

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    Як вінницькі школи і садочки підготувались до нового навчального року

    На виконкомі міської ради директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко прозвітувала про готовність закладів освіти Вінницької міської ОТГ до нового 2019-2020 навчального року

    У доповіді йшлося про те, що основними завданнями департаменту освіти і всіх педагогічних колективів ВМОТГ є забезпечення реалізації концепції Нова українська школа; формування оптимальної мережі класів; здійснення ремонтних робіт; підготовка інженерних мереж до опалювального сезону; оновлення навчально-матеріальної бази.

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    Наразі у 53 садочках міської громади виховується майже 18 тис. дітей; у школах– 42,5 тис. учнів.  

    У 2019-2020 навчальному році мережа перших класів становить 157 класів (153 в комунальних закладах та 4 в приватних), що на 14 класів менше, ніж у 2018-2019 навчальному році. 

    Видатки із бюджету Вінницької міської ОТГ на  галузь «Освіта» загалом становлять 1,155 млрд грн, що на 12% більше, ніж в попередньому році.

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    З 1 вересня 2019 року в закладах дошкільної освіти збільшується вартість харчування для дітей: для дітей до 3-х років з 18,00 грн до 22,00 грн; для дітей з 3-х до 7-и років з 28,00 грн до 34,00 грн. 

    Також, в цьому навчальному році збільшується вартість харчування для учнів пільгових категорій: дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, що навчаються в інклюзивних класах. Зростання для учнів 6 – 10 років становить 10,00 грн (було 7,5 грн); для школярів від 10 років і старше – 13,00 грн (було 10,00 грн). 

    У 2019 році збережено безкоштовне харчування дітей в закладах дошкільної освіти (986 дітей) та учнів в закладах загальної середньої освіти (1815 учнів), батьки яких є учасниками АТО (ООС).  

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    Будівництво нових дитячих садків

    За кошти інвесторів триває будівництво 4-х закладів дошкільної освіти по вулицях Покришкіна (на 11 груп); Трамвайній (на 4 групи); Ватутіна (на 6 груп); Замостянській (4 групи). У квітні поточного року в мікрорайоні Сабарів (по вул. Черняховського, 82)  за кошти Вінницької міської ОТГ придбано приміщення площею 670,1 м2, де після реконструкції буде відкрито для дитячого садка.

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    До кінця поточного року планується ввести в експлуатацію заклади дошкільної освіти по вул. Трамвайній та Замостянській, на 4 групи. 

    Інклюзивна освіта

    Розвиток інклюзивної освіти був і залишається пріоритетним у роботі департаменту освіти та закладів освіти. У 2019-2020 н. р. планується організувати перебування 47 дітей у 24 інклюзивних групах закладів дошкільної освіти та 117 дітей з особливими освітніми потребами будуть охоплені навчанням у школах.

    Для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження  у міській ОТГ створено 2 комунальні установи: ІРЦ№1 та ІРЦ№2.

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    Оновлення матеріально-технічної бази дитячих садків

    Продовжується виконання програми з оновлення ігрового обладнання на дитячих ігрових майданчиках. Додаткове обладнання цього року уже встановлено у садочках №№21, 57, 61. До кінця року нові ігрові елементи з’являться у садках №№1, 59 (по 2 елементи на майданчик, всього 124 елементи). 

    Продовжуються роботи щодо покращення якості харчування в закладах дошкільної освіти. З цією метою на цей рік було заплановано придбання пароконвектоматів та гастроємностей для 10 закладів (№№ 2, 3, 13, 22, 31, 37, 42, 43, 67, 74), на що з бюджету передбачені видатки у сумі понад 1,5 млн грн. 

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    У 2019 році буде завершено програму із забезпечення садочків пароконвектоматами.

    Наразі встановлено системи очищення питної води у 34 дошкільних закладах (33 заклади дошкільної освіти та Деснянський НВК). 

    Триває будівництво школи в мікрорайоні «Поділля», яке здійснюється за рахунок видатків бюджету Вінницької міської ОТГ та Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) – 45 млн грн.

    Придбання обладнання для шкіл

    В кабінети початкової школи для реалізації Концепції «Нова українська школа» для майбутніх першокласників 2019/2020 навчального року з державного бюджету місту виділена субвенція у сумі 7 млн грн. Співфінансування з міського бюджету становить 3 млн грн. Крім того 1,8 млн грн спрямовано на меблі за рахунок залишку освітньої субвенції (всього – 11,8 млн грн). 

    Для кабінетів природничо-математичного циклу на загальну суму 2,2 млн грн, в т. ч. субвенція з обласного бюджету – 1,5 млн грн та співфінансування з бюджету Вінницької міської ОТГ – 0,7 млн грн (ЗЗСО №№ 11, 18, 26, 30, 35).

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    У школах запроваджено «Бюджет шкільних проектів» (на зразок «Бюджету громадських ініціатив»). 11 проектів-переможці мають бути реалізовані до кінця поточного року. Бюджет конкурсу у 2019 році – 1,0 млн грн. 

    «Видатки бюджету розвитку на об’єкти освіти  - 195,2 млн грн, що в 2,6 рази більше, ніж у попередньому році. Це не лише кошти бюджету Вінницької міської ОТГ, а й кредитні кошти. Зокрема, на термореновацію закладів освіти цього року отримано кредит у сумі 97,2 млн грн також залучені кошти ДФРР», – зазначила Оксана Яценко.

    Заходи з енергоефективності та капремонти

    У 2019 році відбудеться завершення реконструкції будівель школи № 8 та ФМГ № 17; розпочато термомодернізацію будівель садочків №№ 18, 21, 23, 26, 30, 42, 47, 52, 60, 75 шкіл №№ 1, 2, 10 (із залученням кредитних коштів). Об’єкти планується реконструювати протягом 2 – 3 років.

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    Розпочато реконструкцію будівлі садочка № 16 з добудовою та виконати ПКД на реконструкцію будівлі садочка по вул. Стуса, 26, ЗДО №№ 25, 58, школи №13 та ПДЮ.

    На проведення капітальних ремонтів в 12 закладах освіти передбачено 5,4 млн грн. Зроблено та в процесі завершення капітальні ремонти  покрівель в школах №6, №21, санвузлів в школі №11 та  Деснянському НВК, інженерних мереж в школах № 23, 25, 30, ВТЛ та ЗДО № 31, ремонт спортивної зали школи № 26, та територій двох шкіл (в ЗШ № 19 в рамках проекту «Бюджет громадських ініціатив, та в ЗШ № 8 в рамках проекту  «Бюджет шкільних проектів»).

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    Також до початку нового навчального року виконано гідравлічне випробування систем опалення в 86 закладах освіти, перевірку контурів заземлення у 42 закладах. Проведено ревізію систем теплопостачання, водопостачання, електропостачання.

    Розвиток спортивної бази

    Для створення належної  спортивної бази виконано: будівництво спортивних ядер шкіл  № 20 та  № 33; будівництво спортивного майданчика в садочку № 20 по вул. Антонова, 13а; виконано будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту у школі № 22 та дитячих майданчиків у школі № 8 (початкова школа) та школі № 9.

    Також розроблено проектно-кошторисну документацію на спортивні та дитячі майданчики в школах №№ 2, 8 (старша школа).

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    «В цьому році видатки з міського бюджету на потреби галузі освіти передбачені одні з найбільших, порівняно з усіма іншими галузями. Багато зробили і ще більше потрібно зробити. Але, до того, що вже є, потрібно бережно ставитись, утримувати належним чином і розвивати. Дуже важливо керівникам закладів не бути байдужими і прагнути покращувати свої школи і садочки», - зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.  

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