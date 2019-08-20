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    У світі

    Люди стають щасливішими, коли їхні діти починають жити самостійно – дослідження

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    Дорослі, чиї діти вже переїхали, вважали себе на 0,02-0,56 бала щасливішими за тих, чиї діти досі жили разом із ними - Люди стають щасливішими, коли їхні діти починають жити самостійно – дослідження
    Дорослі, чиї діти вже переїхали, вважали себе на 0,02-0,56 бала щасливішими за тих, чиї діти досі жили разом із ними

    Команда вчених спостерігала за 55 тисячами людей старше 50 років, які проживають у 16 європейських країнах

    Німецькі дослідники виявили, що люди більше задоволенні життям і менш схильні до депресії після того, як їхні діти починають жити самостійно.

    Про це йдеться в журналі Plus O. 

    Зазначається, що батьки покладаються на соціальну й фінансову підтримку від своїх дітей, а це нівелює стрес від їх виховання.

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    Команда вчених спостерігала за 55 тисячами людей старше 50 років, які проживають у 16 європейських країнах. Їх просили оцінити власну задоволеність життям від 0 до 10.

    Вчені встановили, що дорослі, чиї діти вже виросли й переїхали, вважали себе на 0,02-0,56 бала щасливішими за тих, чиї діти досі жили разом із ними.

    Також дослідники зазначили, що шлюб «позитивно впливав на самопочуття і відсутність депресивних симптомів».

    Згідно з результатами, на відчуття щастя у літніх людей впливали загалом соціальні зв’язки. Подружжя, діти й близькі люди, з якими можна поділитися почуттями й емоціями, ставали основними факторами добробуту літніх людей.

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