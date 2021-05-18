Covid-19: за добу виявили понад 4 тис. нових випадків, померло 285 людей

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 160 095 випадків коронавірусу

Від коронавірусу вчора померло 285 пацієнтів

В Україні за минулу добу, 17 травня, виявили 4 095 нових випадків Covid-19. Також 17 751 пацієнт одужав, а 285 – померли від ускладнень. До лікарень із підозрою чи підтвердженим захворюванням потрапили 999 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зазначимо, що днем раніше від ускладнень хвороби померло 109 пацієнтів, а заагалом було виявлено за добу 2 136 нових хворих.

Найбільше нових випадків виявили у Донецькій (428), Рівненській (425), у місті Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Лабораторії за минулу добу зробили 61 110 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378. Також зробили 17 039 експрес-тести на антиген до вірусу. За весь час в Україні здійснили понад 9,8 млн ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 160 095 випадків коронавірусу, з них 1 882 344 людини одужали та 48 469 померли від ускладнень.

За минулу добу щеплення зробили 17 232 людям. Загалом першу з двох доз отримали 948 330 людей, а 27 454 вже повністю завершили вакцинацію.

Раніше у МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися від Covid-19 після хвороби. МОЗ рекомендує вакцинуватися навіть у тому випадку, якщо ви вже хворіли, щоб забезпечити кращий імунітет до Covid-19. Однак після одужання вакцинацію можна відкласти на 6 місяців, оскільки протягом цього періоду рідко трапляються повторні випадки.

Додамо, що днем раніше, за добу 16 травня, в Україні було виявлено 2 136 нових хворих на коронавірус. При цьому хворобу діагностували у 104 дитини та 47 медпрацівників. Натомість 16 травня одужало втричі більше людей, ніж захворіло – 6 869 осіб.