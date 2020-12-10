Apple поліпшила старі iPhone

Нова функція доступна на всіх смартфонах Apple, починаючи з випущеного в 2017 році iPhone 8

Оновлення iOS поліпшило якість відеодзвінків на iPhone.

Про це повідомляє видання MacMagazine.

Журналісти видання помітили, що Apple оновила сторінки деяких моделей смартфонів на своєму сайті. Компанія додала в опис нових і деяких старих пристроїв інформацію про те, що вони підтримують передачу відео за допомогою FaceTime в розширенні 1080 пікселів. Для iPhone 12 дане дозвіл встановлюється при використанні Wi-Fi і 5G, для інших пристроїв - тільки Wi-Fi.

Судячи з опису, нова функція доступна на всіх смартфонах Apple, починаючи з випущеного в 2017 році iPhone 8.

Автори вважають, що підтримка дозволу 1080 пікселів стала доступна на пристроях Apple з оновленням iOS 14.2.

У замітці йдеться, що зміни в якості передачі відео «дуже серйозні». Оновлений додаток для відеозв'язку FaceTime є тільки на iPhone, на iPad збереглося колишнє розширення.

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