В Індії зареєстрували понад 7 млн випадків Covid-19



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За останню добу в Індії підтвердили близько 74 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом

Загальна кількість заражень в країні вже перевищила позначку у сім мільйонів

Індія зареєструвала понад сім мільйонів інфікувань коронавірусом. Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило в неділю, 11 жовтня, що за останню добу в країні підтвердили близько 74 тисяч нових заражень коронавірусом, передає інформагентство dpa.

Індія з понад 1,3 мільярда жителів займає другу сходинку за кількістю випадків Covid-19 у світі після США. Останнім часом у країні підтверджується дедалі більше інфікувань.

Це відбувається на тлі того, що все менше людей дотримуються маскового режиму. Також менше людей дотримуються правил фізичної дистанції з іншими особами, застерігають медики.

«Люди думають, що вони в безпеці, оскільки ще не заразилися», – зазначає голова асоціації лікарів штату Махараштра.

Зазначається, що з огляду на кількість населення, рівень смертності через коронавірус в Індії менший, ніж в інших країнах. Утім рівень тестування в Індії також значно нижчий, ніж у багатьох інших країнах. Також dpa зауважує, що в країні є багато смертей, які, як правило, ніколи не фіксуються. Офіційно, Індія займає третє місце у рейтингу смертності від Covid-19 у світі після США і Бразилії. Також місцеві ЗМІ повідомляють про нестачу медичного кисню в лікарнях в деяких районах країни.

Однак, незважаючи на все це, уряд продовжує пом'якшувати правила. Урядовці наполягають на низькому рівні смертності та відносно високій динаміці випадків одужання. Експерти припускають, що останнє може бути пов'язано з відносно молодим населенням.

Нагадаємо, що у світі на сьогодні коронавірусом заразилося вже 37,7 млн людей.