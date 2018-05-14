В Індонезії підірвали житловий будинок: є загиблі

Під час вибуху вижили двоє дітей

В індонезійському місті Сідоарджо під час вибуху саморобного вибухового пристрою в житловому будинку загинули три людини

За даними видання, пристрій спрацював завчасно.

Під час вибуху вижили двоє дітей. У момент вибуху вони перебували в іншій кімнаті квартири.

Нагадаємо, в Індонезії в результаті серії терактів, за якими, за припущенням влади, стоять ісламістські терористи, в неділю, 13 травня, в трьох християнських церквах вбито щонайменше 9 осіб. Крім цього поранено близько 40 осіб.

Вибухи сталися на острові Ява в місті Сурабая, другому за величиною місті Індонезії. Перший вибух стався близько 7.30 ранку за місцевим часом в католицькій церкві Святої Марії. Через короткий проміжок часу ще два вибухи сталися в протестантській церкві і церкви п'ятидесятників.

Індонезія вважається мусульманською країною з найбільшою кількістю проживаючих в ній різних національностей. У країні проживають близько 260 мільйонів чоловік, серед них мусульман - більше 85 відсотків. На території Індонезії в останні п'ятнадцять років постійно відбуваються теракти. Під час одного з них, на острові Балі, загинули понад 200 осіб.