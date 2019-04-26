В Індонезії стався сильний землетрус



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Наслідки землетрусу в Індонезії

Епіцентр землетрусу розташовувався за 235 км від міста Кендарі на острові Сулавесі

Землетрус магнітудою 5,6 стався в акваторії моря Банда в центральній частині Індонезії в п'ятницю, 26 квітня.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 235 км на північ від міста Кендарі, яке знаходиться на південному сході острова Сулавесі.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус віднесли до «дуже сильного». Про можливі жертви і постраждалих не повідомляється.

Також нагадаємо, що 22 квітня на Філіппінах у місті Лузон стався землетрусмагнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 30 км о 12:11 (за Києвом) за 65 кілометрів від столиці — Маніли. За словами місцевих жителів, поштовхи також були відчутні у самій Манілі, а також у кількох містах.

Крім того, один з найбільших вулканів в Японії - Асо, розташований на острові Кюсю, знову активізувався.