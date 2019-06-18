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    В Індонезії затонув пором, 15 людей загинуло

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    В Індонезії затонув пором, 15 людей загинуло

    31 пасажира знайшли живими, ще дев'ятьох шукають

    Біля індонезійського острова Ява затонув пасажирський пором, загинули щонайменше 15 осіб.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на речника поліції Східної Яви Франса Барунга Мангера.

    «Щонайменше 15 людей загинули після того як пасажирський пором затонув біля індонезійського острова Ява», - йдеться у повідомленні.

    Водночас, 31 пасажира знайшли живими, ще дев'ятьох шукають.

    За словами Мангера, у понеділок переповнений пором перевозив 50 людей, однак через шторм перекинувся і потонув.

    Речник поліції додав, що невдовзі після аварії судно знайшли рибалки.

    Як повідомлялося, минулого року під час схожої трагедії загинуло понад 160 людей біля індонезійського острову Суматра.

    Напередодні біля турецького міста Бодрум затонув човен з мігрантами: 31 людину врятовано. 

    Також нагадаємо, ЄС посилює правила депортації біженців.

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