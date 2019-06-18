В Індонезії затонув пором, 15 людей загинуло



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31 пасажира знайшли живими, ще дев'ятьох шукають

Біля індонезійського острова Ява затонув пасажирський пором, загинули щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє AFP з посиланням на речника поліції Східної Яви Франса Барунга Мангера.

«Щонайменше 15 людей загинули після того як пасажирський пором затонув біля індонезійського острова Ява», - йдеться у повідомленні.

Водночас, 31 пасажира знайшли живими, ще дев'ятьох шукають.

За словами Мангера, у понеділок переповнений пором перевозив 50 людей, однак через шторм перекинувся і потонув.