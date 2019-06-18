В Індонезії затонув пором, 15 людей загинуло
31 пасажира знайшли живими, ще дев'ятьох шукають
Біля індонезійського острова Ява затонув пасажирський пором, загинули щонайменше 15 осіб.
Про це повідомляє AFP з посиланням на речника поліції Східної Яви Франса Барунга Мангера.
«Щонайменше 15 людей загинули після того як пасажирський пором затонув біля індонезійського острова Ява», - йдеться у повідомленні.
Водночас, 31 пасажира знайшли живими, ще дев'ятьох шукають.
За словами Мангера, у понеділок переповнений пором перевозив 50 людей, однак через шторм перекинувся і потонув.
Як повідомлялося, минулого року під час схожої трагедії загинуло понад 160 людей біля індонезійського острову Суматра.
Напередодні біля турецького міста Бодрум затонув човен з мігрантами: 31 людину врятовано.
Також нагадаємо, ЄС посилює правила депортації біженців.