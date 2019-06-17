Біля Туреччини затонув човен з мігрантами



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Біля Туреччини затонув човен з мігрантами

У човні перебувало 40 мігрантів

Біля турецького міста Бодрум затонув човен з мігрантами: 31 людину врятовано, пошуки дев’ятьох тривають. Про це повідомляє Берегова охорона Туреччини.

«17 червня 2019 року о 07:20 черговий корабель Берегової охорони виявив затоплений човен, який перевозив незаконних мігрантів. 31 нелегального мігранта в результаті пошуково-рятувальної операції було врятовано», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події направлено два додаткові кораблі Берегової охорони, команду водолазів та вертоліт.

Човен із нелегалами затонув у районі, де глибина сягає 35 метрів.

Нагадаємо, ЄС посилює правила депортації біженців.