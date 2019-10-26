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    У столиці Чилі скасували комендантську годину

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    У столиці Чилі скасували комендантську годину

    Рішення було прийнято через тиждень демонстрацій з вимогою економічних реформ і відставки президента Себастьяна Піньєри

    Військові скасували комендантську годину в чилійській столиці Сантьяго.

    Про це повідомляє AFP.

    Рішення було прийнято через тиждень демонстрацій з вимогою економічних реформ і відставки президента Себастьяна Піньєри.

    Заходи скасовуються з 00:00 27 жовтня за місцевим часом. Режим надзвичайного стану, зокрема, передбачав, що вулиці Чилі патрулюють військові.

    Причиною масових протестів у Чилі стало різке зростання ціни на проїзд у метро. Незважаючи на те, що після кількох днів заворушень Себастьян Піньєра скасував підвищення вартості проїзду, акції продовжилися.

    Перші протестні акції проти підвищення цін на проїзд у метро з 800 до 830 песо (1,17 долара США) почалися в Сантьяго близько тижня тому. Спершу сотні школярів і студентів на знак протесту їздили без квитків, потім почалися демонстрації.

    Загалом через підпали були сильно пошкоджені 20 станцій. Керівництво метрополітену оцінює збитки в 700 тисяч доларів. За даними газети La Tercera, на станціях працювала велика кількість поліцейських, при цьому мінімум 156 з них отримали травми. В ході безладів затримали близько 180 осіб.

    Керівництво метрополітену оголосило про припинення роботи у вихідні, 19 і 20 жовтня. Очікується, що до 21 жовтня «серйозні пошкодження інфраструктури» будуть усунуті, після чого пасажири знову зможуть користуватися послугами підземки.

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