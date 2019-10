У столиці Чилі скасували комендантську годину

Рішення було прийнято через тиждень демонстрацій з вимогою економічних реформ і відставки президента Себастьяна Піньєри

Військові скасували комендантську годину в чилійській столиці Сантьяго.

Про це повідомляє AFP.

Заходи скасовуються з 00:00 27 жовтня за місцевим часом. Режим надзвичайного стану, зокрема, передбачав, що вулиці Чилі патрулюють військові.

Причиною масових протестів у Чилі стало різке зростання ціни на проїзд у метро. Незважаючи на те, що після кількох днів заворушень Себастьян Піньєра скасував підвищення вартості проїзду, акції продовжилися.

