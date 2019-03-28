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    В Ірані через повені загинуло щонайменше 30 осіб

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    <div class="post-item__photo-author">Фото: Mehr</div> <div class="post-item__photo-caption">Повінь в Ірані</div> - В Ірані через повені загинуло щонайменше 30 осіб
    Фото: Mehr
    Повінь в Ірані

    240 людей в Ірані через негоду отримали травми

    Кількість загиблих від повеней в Ірані, які тривають останні кілька днів, зросла до щонайменше 30 осіб. Про це в середу, 27 березня, повідомив представник відомства судової медицини.

    За даними національного агентства з надзвичайних ситуацій, травми внаслідок стихійного лиха отримали 240 осіб. Понад 120 тисяч людей були змушені залишити свї домівки у затоплених районах.

    Повінь збіглася в часі зі святкуванням Новрузу (перського нового року), тож чимало іранців перебували не за місцем постійного проживання. Поки що невідомо, скільки людей не можуть потрапити додому, оскільки деякі дороги та залізниці залишаються заблокованими, багато внутрішніх авіарейсів скасовано.

    Уряд оголосив найвищий рівень надзвичайного стану у щонайменше 12 з 31 провінції країни, включно зі столицею Тегераном. Найбільшого удару стихія завдала по місту Шираз у провінції Фарс, де загинули 19 осіб.

    Також нагадаємо, що на південному сході Африки через циклон «Ідай», що накрив частину континенту наприкінці минулого тижня та спричинив масштабні повені, постраждали 1,85 млн людей. 

    Вже відомо, що циклон «Ідай» забрав життя щонайменше 761 особи.

     

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