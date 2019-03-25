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    У світі

    Повінь в Ірані: загинули 17 осіб

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    Раніше повідомлялося про 11 загиблих і 68 постраждалих в південній провінції Фарс - Повінь в Ірані: загинули 17 осіб
    Раніше повідомлялося про 11 загиблих і 68 постраждалих в південній провінції Фарс

    Через затяжні дощі у низці провінцій Ірану оголосили надзвичайний стан

    В Ірані, 25 березня, внаслідок повені в місті Шираз загинули щонайменше 17 осіб, а ще 74 людини постраждали. Про це повідомив голова невідкладної медичної допомоги Ірану Пірхосейн Куліванда, інформує Tasnim.

    Зазначається, що у низці провінцій Ірану через затяжні дощі оголошений надзвичайний стан.

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    До цього, в епіцентрі повеней опинилося 56 тисяч осіб, які проживають в 270 містах і селах провінцій Мазендеран і Голестан біля узбережжя Каспійського моря.

    Раніше повідомлялося про 11 загиблих і 68 постраждалих в південній провінції Фарс.

    Нагадаємо, проливні дощі стали причиною повеней у кількох районах Шираза. Голова служби з кризових ситуацій Ісмаїл Наджар заявив, що проливні дощі, що випали на країну в неділю вночі, стали причиною повеней у 25 провінціях.

    Напередодні на південному сході Африки тропічний циклон «Ідай» залишив катастрофічні наслідки. Підтверджено загибель 417 чоловік у Мозамбіку, 259 - в Зімбабве і 56 - у Малаві.

    Також повідомлялося, що в східній Індонезії внаслідок повеней і зсувів загинули 89 осіб, ще понад півтори сотні людей постраждали.

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