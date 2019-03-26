Циклон «Ідай»: в Африці майже два мільйона постраждалих



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Через повінь у Мозамбіку загинуло 446 людей, в Зімбабве - 259 людей, в Малаві - 56

«Ідай» забрав життя вже щонайменше 761 особи

На південному сході Африки через циклон «Ідай», що накрив частину континенту наприкінці минулого тижня та спричинив масштабні повені, постраждали 1,85 млн людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Офіс ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).

«Близько 1,85 мільйона людей постраждали від циклону «Ідай» та його наслідків лише в Мозамбіку», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, «Ідай» забрав життя вже щонайменше 761 особи. Через повінь у Мозамбіку загинуло 446 людей, в Зімбабве - 259 людей, в Малаві - 56.

Як повідомлялося, минулого тижня циклон «Ідай» пройшов у Мозамбіку зі швидкістю вітру до 170 км на годину, а потім перемістився вглиб материка до Зімбабве та Малаві.