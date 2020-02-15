Пристайко у Мюнхені обговорить допомогу родинам загиблих у катастрофі літака МАУ



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Зустріч групи відбудеться в суботу, 15 лютого

На полях Мюнхенської конференції відбудеться зустріч Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752, участь у якій візьме очільник МЗС Вадим Пристайко.

Про це інформує МЗС.

«Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у зустрічі Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752, яка відбудеться на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зустріч групи відбудеться в суботу, 15 лютого о 10:45 за місцевим часом (11:45 за Києвом)

До складу міжнародної групи входять Україна, Канада, Велика Британія, Швеція та Афганістан.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака, заперечивши ймовірність того, зо лайнер було збито. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи «Тор-М1», яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву «чорні скриньки», викликала сумніви у деяких експертів стосовно того, чи справді український літак збили випадково.

Нагадаємо, канадські юристи хочуть домогтися від Ірану компенсації щонайменше $1,1 млрд через збиття українського літака МАУ. У позові факт збиття українського літака названо «навмисним терористичним актом».