В Ірані 107-річна жінка поборола коронавірус



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Салтанат Акбарі була госпіталізована в лікарню Хансарі в центральному місті Арак

Іран є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн на Близькому Сході

В Ірані жінка у віці 107 років одужала після зараження на коронавірус.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іранські ЗМІ.

«107-річна іранська жінка, заражена коронавірусом, одужала», - йдеться в повідомленні.

Салтанат Акбарі була госпіталізована в лікарню Хансарі в центральному місті Арак. Там вона провела «деякий час» в ізоляції, після чого її виписали.

Як зазначає видання, Іран є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн на Близькому Сході: в цілому там зареєстровано понад 133 тисяч інфікованих і 7 359 смертельних випадків.

Нагадаємо, 101-річна Анджеліна Фрідман із Нью-Йорку успішно вилікувалась від коронавірусу. Вона пережила рак, викидень, внутрішню кровотечу і тепер уже дві пандемії («іспанку» та Covid-19).

Раніше в Ірані одужала довгожителька, 103-річна жінка перемогла небезпечний вірус за тиждень. 99-річна мешканка Великобританії вилікувалася від коронавірусу всього лише за 5 днів. Головним секретом свого зцілення вона назвала солодощі. А 100-річний житель провінції Хубей (Китай) вилікувався через 13 днів після госпіталізації.

Нагадаємо, у Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.