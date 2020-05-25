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    У світі

    В Ірані 107-річна жінка поборола коронавірус

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    <p>Салтанат Акбарі була госпіталізована в лікарню Хансарі в центральному місті Арак</p> - В Ірані 107-річна жінка поборола коронавірус

    Салтанат Акбарі була госпіталізована в лікарню Хансарі в центральному місті Арак

    Іран є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн на Близькому Сході

    В Ірані жінка у віці 107 років одужала після зараження на коронавірус.

    Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іранські ЗМІ.

    «107-річна іранська жінка, заражена коронавірусом, одужала», - йдеться в повідомленні.

    Салтанат Акбарі була госпіталізована в лікарню Хансарі в центральному місті Арак. Там вона провела «деякий час» в ізоляції, після чого її виписали.

    Як зазначає видання, Іран є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн на Близькому Сході: в цілому там зареєстровано понад 133 тисяч інфікованих і 7 359 смертельних випадків.

    Нагадаємо, 101-річна Анджеліна Фрідман із Нью-Йорку успішно вилікувалась від коронавірусу. Вона пережила рак, викидень, внутрішню кровотечу і тепер уже дві пандемії («іспанку» та Covid-19).

    Раніше в Ірані одужала довгожителька, 103-річна жінка перемогла небезпечний вірус за тиждень. 99-річна мешканка Великобританії вилікувалася від коронавірусу всього лише за 5 днів. Головним секретом свого зцілення вона назвала солодощі. А 100-річний житель провінції Хубей (Китай) вилікувався через 13 днів після госпіталізації.

    Нагадаємо, у Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

    здоров'я Іран лікарня жінка коронавірус
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