В Ірпені влада розпочинає пошук зниклих осіб, є контактний телефон
Мер закликав людей утриматися від поїздок до міста
Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин анонсував, що 30 березня у місті розпочинається пошук зниклих осіб, а також вивезення з Ірпеня для захоронення тіл загиблих. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Крім цього, влада відновить евакуацію поранених з Ірпеня.
Усі заявки по Ірпеню мер просить залишати за єдиним номером: 0800750525.
«Разом із тим дуже прошу, самотужки не їхати для цього в Ірпінь! У місті ще небезпечно!» – наголосив мер.
Як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.
«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.
У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків.
24 березня президент Володимир Зеленський присвоїв місту Ірпеню почесну відзнаку «Місто-герой України». Таким чином глава держави «відзначив подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України».