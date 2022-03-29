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    В Ірпені влада розпочинає пошук зниклих осіб, є контактний телефон

    28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів - В Ірпені влада розпочинає пошук зниклих осіб, є контактний телефон
    28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів
    фото з відкритих джерел

    Мер закликав людей утриматися від поїздок до міста

    Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин анонсував, що 30 березня у місті розпочинається пошук зниклих осіб, а також вивезення з Ірпеня для захоронення тіл загиблих. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

    Крім цього, влада відновить евакуацію поранених з Ірпеня.

    Усі заявки по Ірпеню мер просить залишати за єдиним номером: 0800750525.

    «Разом із тим дуже прошу, самотужки не їхати для цього в Ірпінь! У місті ще небезпечно!» – наголосив мер.

    Як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

    «Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.

    У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків.

    24 березня президент Володимир Зеленський присвоїв місту Ірпеню почесну відзнаку «Місто-герой України». Таким чином глава держави «відзначив подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В Ірпені влада розпочинає пошук зниклих осіб, є контактний телефон