В Ірпені влада розпочинає пошук зниклих осіб, є контактний телефон

28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів

Мер закликав людей утриматися від поїздок до міста

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин анонсував, що 30 березня у місті розпочинається пошук зниклих осіб, а також вивезення з Ірпеня для захоронення тіл загиблих. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Крім цього, влада відновить евакуацію поранених з Ірпеня.

Усі заявки по Ірпеню мер просить залишати за єдиним номером: 0800750525.

«Разом із тим дуже прошу, самотужки не їхати для цього в Ірпінь! У місті ще небезпечно!» – наголосив мер.

Як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.

У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків.

24 березня президент Володимир Зеленський присвоїв місту Ірпеню почесну відзнаку «Місто-герой України». Таким чином глава держави «відзначив подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України».