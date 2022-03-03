Білоруські військові відмовляються наступати на Україну

Командири військ «бігають колоною і змушують виконувати наказ»

Білоруська військова колона, яка вже вишикувалася в селі Михайло-Коцюбинське Чернігівської області, відмовляється рухатися далі у бік України, інформує DT.UA. Йдеться про кількасот одиниць техніки, серед якої «Смерчі», танки, «Півонії», БМП, БТР, бензовози та а/м з піхотою.

Джерело DT.UA зазначає, що командири військ «бігають колоною і змушують виконувати наказ».

1 березня речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов підтвердив, що до Чернігівської області увійшли білоруські війська.

Тим часом, самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявляє, що республіка не планує брати участь у війні Росії проти України. Те саме говорив і Володимир Путін, поки о 05:00 24 лютого не розпочав повномасштабне вторгнення.

Як повідомлялось, матері білоруських військових, які зараз проходять термінову службу, а також хлопців, яких лише призивають, об'єднуються, аби не допустити відправки своїх синів на війну в Україну. Жінки із різних куточків Білорусі підписуються під колективним зверненням до начальників військових частин країни.