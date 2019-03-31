В Іспанії продають порожні села за $96 тисяч



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Вартість одного з хуторів, виставлених на продаж в Іспанії, складає всього 85 тисяч євро (96 тисяч доларів)

Наразі в Іспанії близько 1,5 тисячі закинутих сіл і їхня кількість продовжуватиме зростати

Спорожнілі села та хутори в Іспанії, мешканці яких переїхали до великих міст, виставляють на продаж в надії вдихнути в них нове життя. Ціни на такі села починаються з 85 тисяч євро (або 96 тисяч доларів).

Про це повідомляє Bloomberg.

Продажі селищ підтримують і в уряді Іспанії. Так там сподіваються уникнути повної депопуляції значної частини території країни.

«Ми маємо усвідомлювати «демографічну зиму», яка загрожує значній частині нашої країни. Половина іспанських муніципалітетів наразі мають менш ніж тисячу мешканців, більша частина території країни ризикує стати спустошеною», — повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Так, вартість одного з хуторів, виставлених на продаж в Іспанії, складає всього 85 тисяч євро (96 тисяч доларів). Останній мешканець населеного пункту поїхав до міста працювати портовим працівником.

У Bloomberg зазначають, що минулого року лише одежне агентство, яке спеціалізується на продажі нерухомості, зокрема сіл, продало близько 40 хуторів та сіл. У 90% випадків купували таку нерухомість іноземні інвестори.

Наразі в Іспанії близько 1,5 тисячі закинутих сіл і їхня кількість продовжуватиме зростати. Причиною цього феномену є те, що переважна більшість людей молодшого віку віддають перевагу міському життю та переїздять до більших міст у пошуках кращої роботи.