В Іспанії забрали останки диктатора Франко із мавзолею (відео)



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Франсиско Франко правив Іспанією з 1939 року до своєї смерті в 1975 році

У мавзолеї вранці 24 жовтня зібрались члени родини Франко

В Іспанії пройшла ексгумація останків диктатора Франциско Франко з гробниці в Долині загиблих, де його поховали в 1975 році.

Прах Франко перенесли до звичайної могили поруч із його дружиною Кармен Поло на цвинтарі поза межами Мадрида.

У мавзолеї вранці 24 жовтня зібрались члени родини Франко і міністр юстиції, на якого була покладена роль головного нотаріуса країни.

Los restos de Francisco Franco, junto a sus familiares, están ya dentro del cementerio de Mingorrubio, tras su traslado desde el Valle de los Caídos. Comienza ahora el proceso de reinhumación. pic.twitter.com/pcGb2dxA1b — La Moncloa (@desdelamoncloa) 24 октября 2019 г.

Труну на вертольоті доставили на кладовище після ексгумації з могили в базиліці в Долині загиблих, потім її повезли на катафалку до фамільного склепу, де похована вдова Франко.

Церемонія перепоховання відбулася у вузькому колі, без журналістів.

Уряд Іспанії заявив, що рештки диктатора Франциско Франко потрібно перенести, оскільки вони вже не можуть «залишатися в мавзолеї, підносячи його фігуру».

Як відомо, Франсиско Франко правив Іспанією з 1939 року до своєї смерті в 1975 році. Він був похований в мавзолеї меморіального комплексу Долина загиблих в 60 км від Мадрида.