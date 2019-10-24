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    В Іспанії забрали останки диктатора Франко із мавзолею (відео)

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    Франсиско Франко правив Іспанією з 1939 року до своєї смерті в 1975 році - В Іспанії забрали останки диктатора Франко із мавзолею (відео)
    Франсиско Франко правив Іспанією з 1939 року до своєї смерті в 1975 році

    У мавзолеї вранці 24 жовтня зібрались члени родини Франко

    В Іспанії пройшла ексгумація останків диктатора Франциско Франко з гробниці в Долині загиблих, де його поховали в 1975 році.

    Прах Франко перенесли до звичайної могили поруч із його дружиною Кармен Поло на цвинтарі поза межами Мадрида.

    У мавзолеї вранці 24 жовтня зібрались члени родини Франко і міністр юстиції, на якого була покладена роль головного нотаріуса країни.

    Труну на вертольоті доставили на кладовище після ексгумації з могили в базиліці в Долині загиблих, потім її повезли на катафалку до фамільного склепу, де похована вдова Франко.

    Церемонія перепоховання відбулася у вузькому колі, без журналістів.

    Уряд Іспанії заявив, що рештки диктатора Франциско Франко потрібно перенести, оскільки вони вже не можуть «залишатися в мавзолеї, підносячи його фігуру».

    Як відомо, Франсиско Франко правив Іспанією з 1939 року до своєї смерті в 1975 році. Він був похований в мавзолеї меморіального комплексу Долина загиблих в 60 км від Мадрида.

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