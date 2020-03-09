На території мечеті у Парижі сталася стрілянина, є постраждалий
Зловмисник втік з місця стрілянини на моторолері
У столиці Франції Парижі в неділю, 8 березня, невідомий відкрив стрілянину на території мечеті.
Про це повідомляє телеканал BFM з посиланням на джерела в поліції.
Зазначається, що в результаті інциденту постраждала одна людина. За даними телеканалу, у потерпілого серйозні поранення.
За інформацією Le Parisien, нападник двічі вистрелив у ноги потерпілому.
Інцидент стався у неділю ввечері, невідомий був у захисному шоломі і відкрив стрілянину на території внутрішнього двору мечеті в 19-му окрузі Парижа (на північно-східній околиці столиці).
Зловмисник втік з місця стрілянини на моторолері, в даний час його місцезнаходження встановлюється.
Нагадаємо, напередодні на українсько-польському кордоні сталася стрілянина.