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    У світі

    На території мечеті у Парижі сталася стрілянина, є постраждалий

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    Наразі поліція розшукує нападника - На території мечеті у Парижі сталася стрілянина, є постраждалий
    Наразі поліція розшукує нападника
    Фото: Sada El-Balad English, Twitter

    Зловмисник втік з місця стрілянини на моторолері

    У столиці Франції Парижі в неділю, 8 березня, невідомий відкрив стрілянину на території мечеті.

    Про це повідомляє телеканал BFM з посиланням на джерела в поліції.

    Зазначається, що в результаті інциденту постраждала одна людина. За даними телеканалу, у потерпілого серйозні поранення.

    За інформацією Le Parisien, нападник двічі вистрелив у ноги потерпілому.

    Інцидент стався у неділю ввечері, невідомий був у захисному шоломі і відкрив стрілянину на території внутрішнього двору мечеті в 19-му окрузі Парижа (на північно-східній околиці столиці).

    Зловмисник втік з місця стрілянини на моторолері, в даний час його місцезнаходження встановлюється.

    Нагадаємо, напередодні на українсько-польському кордоні сталася стрілянина.

    стрілянина
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