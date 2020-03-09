На території мечеті у Парижі сталася стрілянина, є постраждалий



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Наразі поліція розшукує нападника Фото: Sada El-Balad English, Twitter

Зловмисник втік з місця стрілянини на моторолері

У столиці Франції Парижі в неділю, 8 березня, невідомий відкрив стрілянину на території мечеті.

Про це повідомляє телеканал BFM з посиланням на джерела в поліції.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждала одна людина. За даними телеканалу, у потерпілого серйозні поранення.

За інформацією Le Parisien, нападник двічі вистрелив у ноги потерпілому.

Інцидент стався у неділю ввечері, невідомий був у захисному шоломі і відкрив стрілянину на території внутрішнього двору мечеті в 19-му окрузі Парижа (на північно-східній околиці столиці).

Зловмисник втік з місця стрілянини на моторолері, в даний час його місцезнаходження встановлюється.

Нагадаємо, напередодні на українсько-польському кордоні сталася стрілянина.