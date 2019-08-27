16-річна українка Ніка Потапова стала чемпіонкою світу зі скелелазіння (фото і відео)



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Ніка Потапова збирається на вершину. В прямому і переносному сенсах Управління спорту Київської обласної держадміністрації

До Ніки таке досягнення українським альпіністам не підкорювалося

Юна українка Ніка Потапова стала переможницею молодіжного чемпіонату світу зі скелелазіння, який триває в італійському місті Арко.

Представниця Українки на Київщині тріумфувала в номінації «важкість». Срібло здобула японка Нацумі Гірано, бронзу – Люк Дуаді.

Також претендував на високі місця у суперечці юніорів Михайло Ткачук. Щоб потрапити до вісімки фіналістів, Михайлові забракло дещиці – дев’ята позиція.