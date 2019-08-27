  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    16-річна українка Ніка Потапова стала чемпіонкою світу зі скелелазіння (фото і відео)

    • Розсилка
    Ніка Потапова збирається на вершину. В прямому і переносному сенсах - 16-річна українка Ніка Потапова стала чемпіонкою світу зі скелелазіння (фото і відео)
    Ніка Потапова збирається на вершину. В прямому і переносному сенсах
    Управління спорту Київської обласної держадміністрації

    До Ніки таке досягнення українським альпіністам не підкорювалося

    Юна українка Ніка Потапова стала переможницею молодіжного чемпіонату світу зі скелелазіння, який триває в італійському місті Арко.

    Читайте також

    Представниця Українки на Київщині тріумфувала в номінації «важкість». Срібло здобула японка Нацумі Гірано, бронзу – Люк Дуаді.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    16-річна українка Ніка Потапова стала чемпіонкою світу зі скелелазіння (фото і відео)
    16-річна українка Ніка Потапова стала чемпіонкою світу зі скелелазіння (фото і відео)
    16-річна українка Ніка Потапова стала чемпіонкою світу зі скелелазіння (фото і відео)
    16-річна українка Ніка Потапова стала чемпіонкою світу зі скелелазіння (фото і відео)
    16-річна українка Ніка Потапова стала чемпіонкою світу зі скелелазіння (фото і відео)
    Управління спорту Київської обласної держадміністрації

    Також претендував на високі місця у суперечці юніорів Михайло Ткачук. Щоб потрапити до вісімки фіналістів, Михайлові забракло дещиці – дев’ята позиція.

     Читайте також: Рекордсменка України з підкорення вершин: «Я точно одна на Евересті з нарощеними віями була»
    Читайте також
    альпінізм Ніка Потапова скелелазіння Михайло Ткачук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ