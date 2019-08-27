16-річна українка Ніка Потапова стала чемпіонкою світу зі скелелазіння (фото і відео)
Ніка Потапова збирається на вершину. В прямому і переносному сенсах
Управління спорту Київської обласної держадміністрації
До Ніки таке досягнення українським альпіністам не підкорювалося
Юна українка Ніка Потапова стала переможницею молодіжного чемпіонату світу зі скелелазіння, який триває в італійському місті Арко.
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Управління спорту Київської обласної держадміністрації
Також претендував на високі місця у суперечці юніорів Михайло Ткачук. Щоб потрапити до вісімки фіналістів, Михайлові забракло дещиці – дев’ята позиція.
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