На Прикарпатті починається епідемія грипу та ГРВІ - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захворювання на грип та ГРВІ починається однаково: з нежиті, загальної слабкості, температури тіла 37 – 37.5, зниження працездатності

Кількість хворих зросла через різкі зміни погоди - медики

На Прикарпатті починається епідемія грипу, за минулий тиждень кількість хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання та грип зросла на 30%.

Повідомив місцевий канал «402».

Зазначається, що в Івано-Франківську збільшилась кількість звернень на різні вірусні захворювання, хоча лікарі запевняють, що рано починати паніку.

«Кількість хворих зросла, скоріше за все, через різкі зміни погоди. Захворювання на грип та ГРВІ починається однаково: з нежиті, загальної слабкості, температури тіла 37 – 37.5, зниження працездатності. При цьому може бути чхання, дискомфорт у горлі», – розповідає директорка медичної установи Ольга Савчук.

Лікар наголошує, що як тільки відчуваєте слабкість та різке погіршення здоров'я, обов'язково потрібно йти до лікарні.

Якщо лікування відбувалось правильно, то хворий за два-три дні відчуває себе набагато краще.

Медики закликають, уникати людних місць, постійно мити руки, провітрювати приміщення, якщо поруч людина кашляє або чхає, не зайвою буде маска.