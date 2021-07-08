В Ізраїлі створили ліки від коронавірусу: одужання за кілька днів

У найближчі дні в лікарні розпочнеться другий етап випробувань на людях препарату MesenCure

Група ізраїльських вчених з компанії Bonus BioGroup в Хайфі розробила ліки, ефективні проти ураження легень при коронавірусній інфекції. Про це повідомив сайт новин mynet.

У найближчі дні в лікарні «Рамбам» розпочнеться другий етап випробувань на людях препарату MesenCure. Перший етап, проведений в тій же лікарні, завершився успішно: усі дев’ятеро важкохворих на коронавірус, які перебували на межі підключення до ШВЛ і отримали нові ліки, видужали за кілька днів і були виписані.

Начальник відділу розробок компанії доктор Дрор Бен-Давид говорить: «Після важкого року наполегливої роботи ми відчуваємо глибоке задоволення і вважаємо, що зробили немислиме».

Д-р Бен-Давид з компанії Bonus BioGroup

Відповідальний за випробування препарату в лікарні «Рамбам» д-р Шаді Хамуд, завідувач терапевтичним відділенням і дослідницьким відділом, додає: «Ми брали участь у багатьох дослідженнях, спрямованих на пошук ліків від коронавірусу. Ми випробували і нові ліки, і старі препарати. Але результати застосування MesenCure безпрецедентні. Препарат атакує вірус і зменшує запалення. Результати чудові: за лічені дні після початку прийому тяжкохворі, що знаходилися на межі підключення до ШВЛ, одужали. Вони говорили, що з ними сталося диво, і те ж відчуття було у лікарів».

Хайфська компанія Bonus BioGroup займається тканинною інженерією і клітинною терапією. Вона використовує клітини, що виробляються жировою тканиною хворого. Створена 10 років тому д-ром Шаєм Мерецкі, компанія займалася розробкою кісткових протезів з живої тканини, створюючи поза організмом хворого сумісну з ним людську кісткову тканину для лікування кісткових дефектів, складних переломів і остеопорозу.

Маючи можливість вирощування культур людських клітин, під час епідемії компанія зайнялася розробкою ліків проти коронавірусу.

До слова, раніше Ізраїль зафіксував падіння ефективності вакцини Pfizer проти штаму «Дельта».

Як раніше повідомляв «Главком», незважаючи на те, що в Ізраїлі половина дорослого населення була щеплена вакциною Pfizer і вже вакцинували частину підлітків, уряд відзначає чимало нових випадків захворюваності коронавірусом, які були викликані штамом «Дельта».

Раніше повідомлялося, що Ізраїльська держава відмовилася від запланованого на 1 липня зняття обмежень для в'їзду відпочивальників та туристів з-за кордону. Таке рішення було прийнято міністром охорони здоров'я Ніцаном Горовицем та прем'єром Нафталі Беннетом в зв'язку зі зростанням захворюваності й поширенням в світі індійського штаму коронавірусу.