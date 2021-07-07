«Дельта»-загроза: У МОЗ оцінили можливість поширення нового штаму коронавірусу в Україні

Експерти попередили про можливе погіршення в кінці липня

В Україні існує загроза розповсюдження штаму коронавірусу «Дельта». Про це в ході брифінгу повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Роман Родин.

Він нагадав, що зараз кордони в Україні поки не закриті.

«Загроза розповсюдження «Дельта»-штаму в Україні реальна, вона існує... Наразі ми тримаємося на цифрах минулого року цього ж самого періоду. Але, враховуючи, що штам «Дельта» є в світі, він може потрапити в Україну. У нас вже було два таких випадки зафіксовано. Він може розповсюджуватися», - сказав Родина.

Раніше попри стабільну ситуацію з Covid-19 в Україні, експерти попередили про можливе погіршення в кінці липня. Наразі в Європі стрімко поширюється новий штам коронавірусу «Дельта».

Нагадаємо, штам коронавіруса «Дельта» виявлений уже в 98 країнах. Про це на брифінгу повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус.

Також, головний інфекціоніст США назвав штам «Дельта» «більш смертоносним».

Зазначимо, прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста у вівторок, 7 липня, заявив, що в країні почалася четверта хвиля пандемії коронавірусу. Він зазначив, що в країні «Дельта» штам став причиною майже 90% нових випадків захворювання.