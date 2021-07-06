Ізраїль зафіксував падіння ефективності вакцини Pfizer проти штаму «Дельта»

У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю вважають, що вже наступного тижня число заражених за добу перевищить 1000 людей

Темпи зростання захворюваності на новий штам коронавірусу «Дельта» в Ізраїлі свідчать про те, що вакцина Pfizer не надто захищає від недуги. Про це повідомляють «Вісті».

Згідно з даними, представленим вранці 6 липня в Міністерстві охорони здоров'я, 507 ізраїльтян отримали 5 липня повідомлення про те, що вони заражені коронавірусом. Відсоток позитивних результатів на аналізи наближається до 1% (якщо точніше, то 0,97%). 50% нових заражених – неповнолітні: учні шкіл і дитсадків. В результаті поширення захворювання близько 50 тис. ізраїльтян перебувають на карантині.

Про зниження ефективності вакцини Pfizer щодо штаму «Дельта» заявляє і Вloomberg. «Протягом останніх тижнів вакцина Pfizer Inc. була менш ефективною для запобігання зараженню коронавірусом в Ізраїлі, але, як свідчать урядові дані, вона продовжує забезпечувати міцний захист від серйозних наслідків від Covid-19», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю вважають, що вже наступного тижня число заражених за добу перевищить 1000 людей.

У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю підкреслили, що епідемічний аналіз, проведений Службою суспільної охорони здоров'я, говорить про зниження приблизно на 30% ефективності вакцин як щодо запобігання заражень, так і щодо запобігання заражень з симптомами.

Водночас, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я, ефективність вакцин в запобіганні госпіталізації і важкої форми захворювання становить 93%. Як результат збільшення числа госпіталізованих в країні йде набагато повільніше, ніж зростання числа заражених. З 2 травня по 5 червня ефективність запобігання госпіталізації склала 98,2% в порівнянні з 93% з 6 червня по 3 липня.

Увечері 6 липня уряд країни обговорить усі можливі заходи, аби запобігти поширенню вірусу «Дельта». Серед запропонованих заходів – зобов'язати дітей проходити експрес-аналізи перед початком великих заходів. Буде також рекомендовано, щоб батьки дитини, що перебувають на карантині, теж починали ізоляцію. Крім того, буде розширено список країн, після повернення з яких люди будуть змушені піти на карантин, навіть якщо вони були вакциновані.

Як раніше повідомляв «Глаком», незважаючи на те, що в Ізраїлі половина дорослого населення була щеплена вакциною Pfizer і вже вакцинували частину підлітків, уряд відзначає чимало нових випадків захворюваності коронавірусом, які були викликані штамом «Дельта».

Раніше повідомлялося, що Ізраїльська держава відмовилася від запланованого на 1 липня зняття обмежень для в'їзду відпочивальників та туристів з-за кордону. Таке рішення було прийнято міністром охорони здоров'я Ніцаном Горовицем та прем'єром Нафталі Беннетом в зв'язку зі зростанням захворюваності й поширенням в світі індійського штаму коронавірусу.

Тим часом, за весь період вакцинальної кампанії проти коронавірусу Sars CoV 2 в Україні проведено 2 998 614 щеплень, із них майже третина – це другі дози вакцини.

Також, Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson&Johnson) від Covid-19 для екстреного медичного застосування. Про це 5 липня повідомляє МОЗ України.

Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.