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    В Єгипті ввели особливий стан після смерті Мурсі

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    Після смерті Мурсі в Єгипті ввели особливий стан - В Єгипті ввели особливий стан після смерті Мурсі
    Після смерті Мурсі в Єгипті ввели особливий стан

    По всій території Єгипту на вулиці виведені додаткові наряди поліції

    Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило режим особливого стану в країні у зв'язку зі смертю експрезидента Мухаммеда Мурсі.

    Про це повідомляє Анадолу з посиланням на єгипетські ЗМІ.

    Зазначається, що по всій території країни на вулиці виведені додаткові наряди поліції. У державних і приватних структурах, поблизу церков і мечетей підвищені заходи безпеки.

    «Відпустки всіх працівників правоохоронних органів анульовані, підвищено заходи безпеки у державних і приватних структурах, біля церков і мечетей», - ідеться в повідомленні.

    Відзначимо, в Каїрі на суді помер колишній президент країни Мохамед Мурсі, який був першим демократично обраним главою держави в сучасній історії країни. Колишній президент і голова організації «Брати-мусульмани» перебував під вартою з 2013 року, після того як був скинутий в результаті масових протестів проти його правління. Мурсі звинувачувався в шпигунстві

    ЗМІ Єгипет смерть президент
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