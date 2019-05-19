В канадському Едмонтоні підняли кримськотатарський прапор



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Кримськотатарський прапор піднімається над мерією великого канадського міста вже не вперше

До Едмонтона прибули лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз

Над мерією Едмонтона, столиці канадської провінції Альберта, підняли кримськотатарський прапор.

Про це повідомляє Укрінформ.

До урочистої церемонії, приуроченої до Дня пам’яті жертв депортації кримських татар, долучилися депутати федерального парламенту Керрі Діотте й Лінда Данкан, президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, Генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко, а також члени української громади Альберти.

Участь у заході взяли також лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз.

Після завершення церемонії від міськради вирушив марш за права людини, учасники якого вимагали від Росії звільнити усіх незаконно затриманих українців та припинити переслідувати дисидентів в окупованому Криму.

У рамках вшанування жертв депортації кримськотатарського народу в Едмонтоні на території університету Макевена відбувся також показ фільму Ахтема Сеїтаблаєва «Чужа молитва» та спілкування із лідерами кримськотатарського народу.

Кримськотатарський прапор піднімається над мерією великого канадського міста вже не вперше. Минулого року подібна церемонія відбулася в Торонто, а ще за рік до того - в Оттаві.

Як відомо, щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислала за межі Кримського півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Нагадаємо, парламент Канади повернеться до розгляду питання, чи визнавати депортацію кримських татар геноцидом, після канадських парламентських виборів восени 2019 року.