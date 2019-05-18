Парламент Канади повторно розгляне визнання депортації кримських татар геноцидом



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Канадський парламент

У посольстві зазначили, що немає «жодних підстав», аби сумніватися у міжпартійній підтримці кримськотатарського народу у канадському парламенті

Парламент Канади повернеться до розгляду питання, чи визнавати депортацію кримських татар геноцидом, після канадських парламентських виборів восени 2019 року.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на посольство України в Канаді.

У посольстві зазначили, що немає «жодних підстав», аби сумніватися у міжпартійній підтримці кримськотатарського народу у канадському парламенті та політичному істеблішменті.

Нагадаємо, Парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду.

Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.

Як відомо, згідно з постановою Верховної Ради України, 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше повідомлялося, що постпред України при ООН передав генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».