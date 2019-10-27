В Київ прибула Венеційська комісія, щоб оцінити мовний закон



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Василь Боднар прийняв делегацію Венеціанської комісії Фото: МЗС

Результатом візиту експертів Венеційська комісії має стати підготовка висновку Венеційської комісії щодо імплементації Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв делегацію Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія) в рамках їхнього візиту в Україну, метою якого є вивчення аспектів впровадження Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Заступник міністра зазначив, що згаданий Закон було розроблено у відповідності до Конституції України та з урахуванням досвіду іноземних країн, а також висновків та рекомендацій Венеційськаї комісії. Цей Закон регулює виключно порядок застосування української мови як державної.

За його словами, прийняття такого нормативного акту важливе не лише з гуманітарної точки зору, але й обумовлюється безпековими факторами в умовах триваючої російської агресії проти України. Україна повністю гарантує захист прав національних меншин та виходить з переконання, що закон про державну мову покликаний розширити можливість для національних меншин відігравати важливішу роль в українському суспільстві.

Боднар акцентував увагу співрозмовників на те, що порядок застосування мов корінних народів та національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя, а також забезпечення їх прав в широкому сенсі визначатиметься новим законом про нацменшини, який повинен бути поданий на розгляд Верховної Ради України.

Результатом візиту експертів Венеційської комісії має стати підготовка висновку Венеційської комісії щодо імплементації Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Венеційська комісія має ухвалити на своєму 125-у пленарному засіданні у грудні цього року.