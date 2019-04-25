Як відповідати на «страшилки» щодо закону про мову

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Функцію контролю за дотриманням закону виконуватиме спеціальний уповноважений із захисту державної мови

Зараз, навколо мовного закону існує маса інсинуацій і страшилок. Спеціально, щоб уникнути багатьох дурниць, які зараз масово почнуть розповсюджувати українофоби, я спробував написати коротку довідку про цей закон, щоб всі зрозуміли, що насправді є в цьому законі

Основні положення:

Зміни до другого читання

Зведено до мінімуму створення нових структур, – наприклад, іспити на знання мови можна буде складати в Центрі оцінювання якості освіти, де зараз випускники шкіл проходять ЗНО.

іспити складатимуть лише претенденти на публічні посади чи роботу в установах, де потрібен високий рівень знання мови, а також (з легшим рівнем завдань) – претенденти на отримання українського громадянства.

Поступове впровадження

До прикладу, для друкованих ЗМІ, які повинні будуть одночасно з тиражем видання іноземною мовою видавати тираж цього видання державною мовою, такий перехідний період складатиме 2-2,5 роки.

Іспити на знання мови для кандидатів на різні державні посади вводитиметься через 2 роки після набуття мовним законом чинності.

Освітня стаття про мову навчання взагалі набуде чинності тільки через 6 років після прийняття закону. А штрафи за порушення закону уповноважений із захисту державної мови зможе почати накладати тільки через шість місяців з дня його призначення.

Розширює можливості застосування інших мов Євросоюзу та англійської мови. Зокрема, у науковій сфері дозволяється публікувати та захищати праці англійською.

Штрафи:

адміністративна відповідальність за порушення мовного закону у вигляді штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наприклад, штрафувати чиновників, депутатів, інших посадових осіб, якщо вони не користуються на роботі державною мовою)

кримінальна відповідальність за спроби ввести двомовність чи багатомовність, або надати офіційний статус будь-якій іншій мові в усій країні або в окремому регіоні (прирівнюється до повалення конституційного ладу)

кримінальна відповідальність за публічне приниження української мови (прирівнюється до наруги над державними символами)

Щодо інституту «мовних інспекторів»: інститут був вилучений із законопроекту ще перед голосуванням у першому читанні. Функцію контролю за дотриманням закону виконуватиме спеціальний уповноважений із захисту державної мови, який, в тому числі, розглядатиме скарги громадян.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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