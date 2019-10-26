Міністр культури відреагував на «мовні» хизування запорізьких чиновників



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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський Фото Радіо Свобода

Це дуже неправильно з боку чиновників – Бородянський

Невиконання чиновником закону про державну мову є неповагою до своєї країни.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Є закон. Я вважаю, що це неповага до своєї країни – невиконання закону. Мені здається, що це дуже неправильно з боку чиновників», – сказав Бородянський, коментуючи репліку про те, що у Запоріжжі чиновники говорять недержавною мовою, ще й хизуються цим.

Крім того, відповідаючи на питання, коли українські телевізійні канали будуть стовідсотково україномовними, Бородянський додав, що не бачить проблем у тому, що на даний час на телебаченні 75% мовлення є українською, державною, а 25% – російською.

Як повідомлялося, в Україні 16 липня набув чинності Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Відомий львівський активіст Святослав Літинський через суд зобов’язав Одеську залізницю обслуговувати пасажирів українською мовою.

Як повідомлялося, міністерство культури, молоді та спорту України оновить національну стратегію українського кінематографа.