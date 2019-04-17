В КНР хочуть перевести військові штаби з Пекіна до інших міст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Процес переміщення може розтягнутися на 10 років

Джерела в Народно-визвольній армії КНР (НВАК) повідомляють про те, що китайський уряд розглядає можливість переміщення штабів родів військ із Пекіна в інші великі китайські міста. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

Всього на сьогодні в НВАК є 5 родів військ. Вперше про таку можливість заговорили в 2015 році. На думку авторів такого нововведення відповідний крок дозволить зменшити кумівство і посилити бойову готовність через збільшення кількості тренувань. До переїзду готуватимуть командні підрозділи 5 родів військ – сухопутних, повітряних, військово-морських, ракетних та військ стратегічної підтримки.

Проте Центральна військова комісія як головний орган управління НВАК залишиться в будівлі на заході Пекіну. Там же мають залишитися невеликі адміністративні підрозділи п’яти родів військ.

За оцінками експертів заплановане переміщення керівних структур родів військ може зайняти до 10 років. Така ротація також може допомогти розвитку міст КНР.

До слова, наразі у Китаї прогнозують колапс у державному пенсійному фонді. Причиною кризи є те, що сьогодні на одного непрацюючого в КНР припадає два працюючих. Вже в середині століття співвідношення буде один до одного.

Нагадаємо, кількість громадян у віці від 60 років в КНР на кінець 2018 складала 249 млн осіб або 18% від загальної кількості населення країни. Водночас народжуваність продовжує скорочуватися, не зважаючи на початок ослаблення з 2014 року політики однієї дитини.

Минулого року в КНР народилося лише 15,23 млн осіб.