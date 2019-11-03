«Убитий» Бабченко втік з України



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Російський журналіст Аркадій Бабченко міг виїхати в Естонію або Фінляндію

Бабченко виїхав з України «можливо, до кінця життя»

Російський журналіст Аркадій Бабченко виїхав з України. Про це повідомив журналіст Євген Кисельов у своїй авторській програмі.

У відповідь на висловлювання письменника і журналіста Сергія Лойка про те, що Бабченко «великий український блогер», Кисельов зазначив, що той поїхав з країни.

«На жаль, Бабченко виїхав з України - можливо, до кінця життя. Не знаємо, чому. Чи то в Естонію, то чи до Фінляндії», - йдеться в коментарі до відео на YouTube.

Нагадаємо, у кінці травня 2018 року влада України заявили про смерть Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що репортера застрелили в під'їзді його будинку.

Менш ніж через добу журналіст з'явився на пресконференції, присвяченій його вбивству, і заявив, що подія була інсценуванням.

Як раніше повідомляв «Главком», навесні цього року запасний аккаунт Аркадія Бабченка заблокували за пост про кандидата у президенти Володимира Зеленського: «Пока вся Украина плакала - он громко смеялся».

Згодом Бабченко заявив, що Facebook заблокував його «довічно».