В «ЛНР» заявили, що поетапного обміну полоненими не буде

Планується одноразовий обмін полоненими за формулою «74 на 306»

Представник самопроголошеної «ЛНР», керівник робочої групи «республіки» з обміну полоненими Ольга Кобцева заявила, що поетапного обміну полоненими на Донбасі не буде, тільки одноразовий за формулою «74 на 306». Раніше лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук заявив,



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Планується одноразовий обмін полоненими за формулою «74 на 306»

Представник самопроголошеної «ЛНР», керівник робочої групи «республіки» з обміну полоненими Ольга Кобцева заявила, що поетапного обміну полоненими на Донбасі не буде, тільки одноразовий за формулою «74 на 306».

Раніше лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук заявив, що Київ і самопроголошені «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки полонених для обміну; на першому етапі Київ передасть 306 осіб, а бойовики повернуть 74. У «ДНР» і «ЛНР» заявили, що готові до обміну полоненими.

«Звичайно, діалог був передати одночасно всіх. Ніякої поетапності, частинами, навіть не обговорюється... Ми передаємо всіх на всіх: 74 людини на 306», - сказала Кобцева.

Вона висловила надію, що на сьогоднішньому засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську буде затверджена дата обміну полоненими, повідомляє РИА Новости.

Раніше голова «міністерства держбезпеки», тимчасово виконуючий обов'язки керівника «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що відставка ватажка терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького не вплине на процес звільнення українських заручників.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Україна готова обміняти 306 полонених бойовиків на 74 українських полонених на Донбасі.

При цьому кількість полонених українців, яких незаконно утримують бойовики на окупованих територіях Донбасу, зросла до 162, встановлено місцезнаходження 94 із них.