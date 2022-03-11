Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь
Маріуполь уже кілька днів перебуває в облозі
Український музикант Святослав Вакарчук розмістив у мережі Facebook відео міста Маріуполь, яке ворог з перших днів війни хоче стерти з лиця землі.
«Це відео я отримав сьогодні від мера Маріуполя Вадима Бойченка. Від мера-героя міста-героя! Подивіться... До кому в горлі! Маріуполь перебуває в облозі російських варварів, але не здається! Вся Україна сьогодні з вами, ваш біль – наш біль! Ми з вами! Ми визволимо вас!» – написав Вакарчук.
У свою чергу журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у соцмережі розмістив низку фото Маріуполя, які викликають жах. Місто нелюди-окупанти перетворили на руїну.
«Так став виглядати Маріуполь після того, як Росія вирішила захищати «захистити його населення від фашизму», – написав журналіст.
Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.
Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.
Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.
Зазначимо, Росія поширює фейк, що бомбардування пологового у Маріуполі і фото вагітних у будівлі – постановочні, а роль вагітної нібито зіграла б'юті-блогерка Маріанна Підгурська.