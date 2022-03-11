Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь

Російські окупанти за кілька днів перетворили Маріуполь на руїну

Маріуполь уже кілька днів перебуває в облозі

Український музикант Святослав Вакарчук розмістив у мережі Facebook відео міста Маріуполь, яке ворог з перших днів війни хоче стерти з лиця землі.

«Це відео я отримав сьогодні від мера Маріуполя Вадима Бойченка. Від мера-героя міста-героя! Подивіться... До кому в горлі! Маріуполь перебуває в облозі російських варварів, але не здається! Вся Україна сьогодні з вами, ваш біль – наш біль! Ми з вами! Ми визволимо вас!» – написав Вакарчук.

У свою чергу журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у соцмережі розмістив низку фото Маріуполя, які викликають жах. Місто нелюди-окупанти перетворили на руїну.

«Так став виглядати Маріуполь після того, як Росія вирішила захищати «захистити його населення від фашизму», – написав журналіст.

Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

Зазначимо, Росія поширює фейк, що бомбардування пологового у Маріуполі і фото вагітних у будівлі – постановочні, а роль вагітної нібито зіграла б'юті-блогерка Маріанна Підгурська.