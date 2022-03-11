  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь

    Російські окупанти за кілька днів перетворили Маріуполь на руїну - Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь
    Російські окупанти за кілька днів перетворили Маріуполь на руїну
    фото з відкритих джерел

    Маріуполь уже кілька днів перебуває в облозі

    Український музикант Святослав Вакарчук розмістив у мережі Facebook відео міста Маріуполь, яке ворог з перших днів війни хоче стерти з лиця землі.

    «Це відео я отримав сьогодні від мера Маріуполя Вадима Бойченка. Від мера-героя міста-героя! Подивіться... До кому в горлі! Маріуполь перебуває в облозі російських варварів, але не здається! Вся Україна сьогодні з вами, ваш біль – наш біль! Ми з вами! Ми визволимо вас!» – написав Вакарчук.

    У свою чергу журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у соцмережі розмістив низку фото Маріуполя, які викликають жах. Місто нелюди-окупанти перетворили на руїну.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь
    Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь
    Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь
    Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь
    Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь
    Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь
    фото: hromadske

    «Так став виглядати Маріуполь після того, як Росія вирішила захищати «захистити його населення від фашизму», – написав журналіст.

    Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

    Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

    Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

    Зазначимо, Росія поширює фейк, що бомбардування пологового у Маріуполі і фото вагітних у будівлі – постановочні, а роль вагітної нібито зіграла б'юті-блогерка Маріанна Підгурська.

    Теги: Маріуполь геноцид війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Святослав Вакарчук показав зворушливе відео про Маріуполь