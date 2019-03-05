В МАУ заявили про знижки до 30% на рейси до 10 червня



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Придбати квитки зі знижками можна буде з 7 по 10 березня

Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» анонсувала знижки до 30% майже на всі наші напрямки з нагоди Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня.

Як повідомляє прес-служба МАУ, акційні ціни розповсюджується на квитки до міст України, Європи, Азії та Північної Америки.

Придбати квитки зі знижками можна буде з 7 по 10 березня 2019 року на сайті авіакомпанії. При цьому термін подорожі за акційними квитками обмежується періодом 18 березня - 10 червня 2019 року.

Зазначимо, що з 15 січня 2019 року почали діяти нові норми провезення ручної поклажіна всіх рейсах авіакомпанії МАУ. Пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти із собою на борт літака 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг та парасольку.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з лютого також ввела плату для пасажирів за вибір місця на борту. Як повідомляється на сайті МАУ, найдорожчими є місця зі збільшеним простором для ніг (в аварійному ряду) та місця в першому ряду економ-класу – вони коштують 11 євро. Місця спереду салону (2-6 ряд економ класу) коштують 9 євро, місця біля вікна та місця біля проходу – 4 євро, всі інші місця – по 3 євро.