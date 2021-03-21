В Миколаєвi не лишилось вільних «ковідних» палат – журналіст

В обласному центрі хворих на Covid-19 розміщують в коридорах

Через брак ліжко-місць у палатах лікарень Миколаєва, для хворих на Covid-19 облаштовують ліжка в коридорах. Відповідне фото з коридору «ковідного» відділення Третьої міської лікарні Миколаєва розмістив на своїй сторінці у Facebook журналіст Олег Деренюга.

«В інших ковідних госпіталях, 1-й і 5-й лікарнях, за нашою інформацією ситуація ще гірше», – зазначає він.

За даними державної інформаційно-аналітичної системи MEDdata станом на ранок сьогоднішнього дня Миколаївська міська лікарня №3 заповнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Обласна інфекційна лікарня заповнена на 100%.

Раніше голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що ситуація в Миколаєві «дуже погана». Зокрема, у місті вже перевищено один з двох показників МОЗ за Covid-19. Зараз у місті перевищено кількість госпіталізацій – цей показник становить 101,15 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Через критичну ситуацію з поширенням коронавірусу в місті Миколаєві посилюються карантинні обмеження, їх дія в обласному центрі триватиме з 24 березня по 4 квітня.