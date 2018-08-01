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    В МВС озвучили версії нападу на херсонську активістку

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    Чоловік, який напав на Гандзюк - В МВС озвучили версії нападу на херсонську активістку
    Відділ комунікації поліції Херсонської області
    Чоловік, який напав на Гандзюк

    Серед версій нападу з кислотою - службова діяльність потерпілої

    Слідство розглядає декілька версій у справі щодо нападу на херсонську активістку, працівницю міської ради Катерину Гандзюк.

    Про це 1 серпня повідомляється на сторінці МВС України у соцмережі Facebook.

    «Слідством розглядається декілька версій події, у тому числі службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що напад на чиновницю перекваліфіковано з ч.4 ст.296 Кримінального кодексу «Хуліганство» на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

    Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку в Херсоні. Нападника розшукують.

    Постраждала у реанімаційному відділенні.  Жінка отримала близько 30% опіків шкіри.

    Гандзюк розповіла, що в результаті нападу її одяг почав плавитися.

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