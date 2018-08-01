В МВС озвучили версії нападу на херсонську активістку



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Відділ комунікації поліції Херсонської області Чоловік, який напав на Гандзюк

Серед версій нападу з кислотою - службова діяльність потерпілої

Слідство розглядає декілька версій у справі щодо нападу на херсонську активістку, працівницю міської ради Катерину Гандзюк.

Про це 1 серпня повідомляється на сторінці МВС України у соцмережі Facebook.

«Слідством розглядається декілька версій події, у тому числі службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що напад на чиновницю перекваліфіковано з ч.4 ст.296 Кримінального кодексу «Хуліганство» на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку в Херсоні. Нападника розшукують.

Постраждала у реанімаційному відділенні. Жінка отримала близько 30% опіків шкіри.

Гандзюк розповіла, що в результаті нападу її одяг почав плавитися.