В МВС озвучили версії нападу на херсонську активістку
-
Розсилка
Серед версій нападу з кислотою - службова діяльність потерпілої
Слідство розглядає декілька версій у справі щодо нападу на херсонську активістку, працівницю міської ради Катерину Гандзюк.
Про це 1 серпня повідомляється на сторінці МВС України у соцмережі Facebook.
«Слідством розглядається декілька версій події, у тому числі службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що напад на чиновницю перекваліфіковано з ч.4 ст.296 Кримінального кодексу «Хуліганство» на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу «Умисне тяжке тілесне ушкодження».
Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку в Херсоні. Нападника розшукують.
Постраждала у реанімаційному відділенні. Жінка отримала близько 30% опіків шкіри.
Гандзюк розповіла, що в результаті нападу її одяг почав плавитися.