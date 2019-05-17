В МЗС пояснили, чому посол України у Фінляндії пішов у відставку



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Олефіров понад чотири місяці перебував у гельсінській лікарні, а потім його доправили на лікування в Україну

16 травня президент Петро Порошенко прийняв відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндії та Ірландії Андрія Олефірова

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що президент Петро Порошенко прийняв відставку посла у Фінляндії у зв’язку з травмою дипломата.

Про це 17 травня повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

«Посол Андрій Олефіров був госпіталізований у Фінляндії. Протягом останніх місяців проходить лікування в Україні, але, на жаль, не може виконувати посадові обов'язки. Відтак, президент України прийняв його відставку. Колеги дбають про його лікування та бажають йому відновлення здоров’я», - зазначив держсекретар МЗС Андрій Заяць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олефіров отримав важкі травми внаслідок падіння зі сходів у будівлі посольства України в Гельсінкі у вересні 2018 року. Посол понад чотири місяці перебував у гельсінській лікарні, а потім його доправили на лікування в Україну.

16 травня президент Петро Порошенко прийняв відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндії та Ірландії Андрія Олефірова.