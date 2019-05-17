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    В МЗС пояснили, чому посол України у Фінляндії пішов у відставку

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    <p>Олефіров понад чотири місяці перебував у гельсінській лікарні, а потім його доправили на лікування в Україну</p> - В МЗС пояснили, чому посол України у Фінляндії пішов у відставку

    Олефіров понад чотири місяці перебував у гельсінській лікарні, а потім його доправили на лікування в Україну

    16 травня президент Петро Порошенко прийняв відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндії та Ірландії Андрія Олефірова

    У Міністерстві закордонних справ України заявили, що президент Петро Порошенко прийняв відставку посла у Фінляндії у зв’язку з травмою дипломата.

    Про це 17 травня повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

    «Посол Андрій Олефіров був госпіталізований у Фінляндії. Протягом останніх місяців проходить лікування в Україні, але, на жаль, не може виконувати посадові обов'язки. Відтак, президент України прийняв його відставку. Колеги дбають про його лікування та бажають йому відновлення здоров’я», - зазначив держсекретар МЗС Андрій Заяць.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олефіров отримав важкі травми внаслідок падіння зі сходів у будівлі посольства України в Гельсінкі у вересні 2018 року. Посол понад чотири місяці перебував у гельсінській лікарні, а потім його доправили на лікування в Україну.

    16 травня президент Петро Порошенко прийняв відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндії та Ірландії Андрія Олефірова.

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