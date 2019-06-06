В МЗС РФ назвали умови для зустрічі Путіна і Зеленського



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Лавров заявив, щоб почати планувати нову зустріч в «нормандському форматі», слід виконати попередні домовленості

За словами міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, до проведення переговорів Президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна Київ повинен виконати досягнуті в «нормандському форматі» домовленості.

Про це Сергій Лавров заявив в інтерв’ю російському інформагентству «РБК».

«Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде у нового керівництва України на напрямку Мінських домовленостей і в цілому на російському напрямку. Звідти лунають досить розмиті сигнали. Наприклад, що треба проводити референдум про те, чи відновлювати переговори з Росією», – сказав Лавров.

Російський міністр зазначив, що «навіть не зрозумів, про які переговори йдеться», тому що переговори щодо Донбасу в рамках контактної групи і «нормандського формату» в Москві не вважають переговорами з Росією.

При цьому Зеленський підтвердив переговори в «нормандському форматі».

«Ніби як це вже відзначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому буде базуватися продовження роботи «нормандської четвірки» (Росія, Україна, Франція та Німеччина). Якщо з чистого аркуша, то це не вийде», – прокоментував Лавров інформацію про проведенні в Україні референдуму про необхідність переговорів з Росією.

Щоб почати планувати нову зустріч в «нормандському форматі», за словами Лаврова, слід виконати попередні домовленості.

«В «нормандському форматі» на рівні чотирьох лідерів за останні чотири роки були досягнуті конкретні домовленості про розведення сил і засобів в трьох конкретних пілотних районах на лінії зіткнення і про оформлення процедури вступу в силу закону про особливий статус Донбасу в ув’язці з проведенням на цих територіях виборів. І те, і інше було предметом конкретних домовленостей лідерів. Вони доручили оформити ці домовленості на папері. До сих пір цього не зроблено. Тому перед тим, як збиратися в «нормандському форматі» в черговий раз, треба як мінімум з повагою поставитися до цього форуму і оформити в юридичному сенсі те, про що домовлялися раніше», – заявив глава МЗС РФ.

На уточнююче запитання, чи можна уявити будь-яку дорожню карту того, що варто зробити Україні, щоб Москва погодилася на прямі переговори, російський міністр відповів, що є домовленості «нормандського формату» і вони є «непорушною умовою руху вперед».

«Так давайте їх оформимо, а потім вже будуть готуватися нові «нормандські» саміти» – сказав Лавров.

У прес-службі Президента України журналістам «РБК» відмовилися коментувати слова Лаврова про переговори.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що першою темою під час його можливих переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським буде врегулювання на Донбасі.

Зеленський підтвердив, що готовий вести переговори з Росією з приводу врегулювання ситуації на Донбасі, а також запропонував провести обмін в форматі «всіх на всіх».

У середу, 5 червня, представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма, який приїхав до Мінська з дорожньою картою Президента України Володимира Зеленського, запропонував зняти економічну блокаду з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що засідання у нормандському форматі (Україна-Німеччина-Франція-Росія) щодо вирішення ситуації на Донбасі відбудеться у середині липня. Данилюк підкреслював, що мінський процес був головною темою сьогоднішньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з главами МЗС Франції і Німеччини.

Зазначимо, що Франція та Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу в нормандському форматі.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в контактну групу. Так, Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи.

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