Кучма назвав причини повернення в мінську групу



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В мене є можливість працювати на благо виконная проблем, які існують в Україні

Леонід Кучма пояснив, чому він погодився повернутись у Мінську групу. Сьогодні Володимир Зеленський повідомив про домовленості з західними партнерами про відновлення роботи Нормандського формату і розблокування мінського процесу. З української сторони представником в цьому буде Леонід Кучма.

Одна з причин повернення, за словами Кучми, – це посилення протиріч всередині країни.

«Я не міг не погодитись з такою пропозицією. І що мене завжди дивує, коли в Україні війна... Протиріч всередині Україні стало набагато більше, ніж було», - пояснив другий президент.

Друга причина – Кучма, скоріш за все, отримав повноваження для повноцінної роботи в Мінській групі.

«Я іноді казав, що не можу працювати в якості весільного генерала… Я розумію, що сьогодні є можливість працювати на благо виконання тих проблем, які існують в Україні», - додав Кучма.

Він також схвально оцінив слова Зеленського, що в майбутніх домовленостях мають бути вказані терміни виконання. При цьому Кучма акцентував, що Україна також має виконувати ці домовленості.

«Сьогодні була створена група у нормандському форматі. І якщо там ми приймаємо рішення, вони дійсно повинні погодженні, то вони в Україні також повинні виконуватись», - сказав наприкінці другий президент.

Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський вмовив Леоніда Кучму повернутись в Тристоронню контактну груп з врегулювання конфлікту на Донбасі. Другий президент покинув її в жовтні 2018 року з огляду на 80-річний вік. Кучма був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.