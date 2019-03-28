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    В МЗС РФ заявили, що російські військові будуть у Венесуелі «стільки, скільки потрібно»

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    В МЗС РФ заявили, що російські військові будуть у Венесуелі «стільки, скільки потрібно»

    За словами Захарової, російські військові фахівці присутні в Венесуелі на основі міжнародних домовленостей

    Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російські військові спеціалісти пробудуть в Венесуелі «стільки, скільки буде потрібно».

    Про це Захарова сказала на брифінгу, відповідаючи на питання, чим займаються в Венесуелі російські фахівці і скільки вони пробудуть у цій країні.

    «Вони займаються реалізацією домовленостей в сфері військово-технічного співробітництва. Як довго? Стільки, скільки їм знадобиться. Стільки, скільки вони знадобляться уряду Венесуели», - зазначила вона.

    Захарова підкреслила, що російські фахівці присутні в Венесуелі на основі міжнародних домовленостей. «Міжнародно-правова, двостороння правова основа для цього є», - сказала офіційний представник МЗС РФ.

    Раніше в четвер військовий аташе посольства країни в Москві Хосе Рафаель Торреальба Перес заявив, що російські військові прибули до Венесуели тільки для обговорення ВТС, ніякого проведення спільних операцій не обговорюється.

    «Присутність російських військових в Венесуелі пов'язана з обговоренням співпраці у військово-технічній сфері», - сказав військовий аташе.

    Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

    Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими

    У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

    Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    Джерело: Интерфакс

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