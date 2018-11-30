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    В МЗС заявили, що іноземним журналістам заборонений в’їзд до Криму

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    В МЗС заявили, що іноземним журналістам заборонений в’їзд до Криму

    З питання заборони в’їзду до Криму представників іноземних ЗМІ були «гарячі дебати»

    Іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до анексованого Росією Криму.

    Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ України.

    Водночас у МЗС зазначили, що з цього питання були «гарячі дебати».

    При цьому українські журналісти можуть в'їжджати до Криму й надалі.

    Зазначається, що 30 листопада московська кореспондентка шведської газети Dagens Nyheter та фінської Hufvudstadsbladet заявила, що їй не дозволили перетнути адміністративний кордон України із Кримом, не зважаючи на те, що вона «мала дозвіл української влади».

    Нагадаємо, 30 листопада Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Винятком для в’їзду чоловіків з громадянством Росії може бути гуманітарна мета, наприклад, похорон. Ця заборона діятиме на час воєнного стану, до 26 грудня.

    В Держприкордонслужбі заявили, що на час дії воєнного стану адміністративний кордон з окупованим Кримом зможуть перетинати тільки громадяни України.

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