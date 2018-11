В МЗС заявили, що іноземним журналістам заборонений в’їзд до Криму

З питання заборони в’їзду до Криму представників іноземних ЗМІ були «гарячі дебати»

Іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до анексованого Росією Криму.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ України.

Водночас у МЗС зазначили, що з цього питання були «гарячі дебати».

При цьому українські журналісти можуть в'їжджати до Криму й надалі.

Зазначається, що 30 листопада московська кореспондентка шведської газети Dagens Nyheter та фінської Hufvudstadsbladet заявила, що їй не дозволили перетнути адміністративний кордон України із Кримом, не зважаючи на те, що вона «мала дозвіл української влади».

This morning I was not allowed to cross the administrative border to Crimea, in spite of having the permission from Ukrainian authorities. @MFA_Ukraine, how can we cover the Ukrainian territory of Crimea if you don’t let us in? https://t.co/L8Ruan3wsj