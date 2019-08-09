У США розбився одномоторний літак: загинули три людини



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Внаслідок інциденту частково зруйновано господарську будівлю

Літак «зачепив дерева і зупинився в лісонасадженнях»

У США приватний одномоторний літак Beechcraft Bonanza розбився на задньому дворі одного з житлових будинків в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія. Загинули три людини, що знаходилися на борту.

Про це повідомляє CBS з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США.

Відомо, що літак вилетів з аеропорту в північно-східній частині Філадельфії і прямував до університету штату Огайо, який знаходиться в місті Колумбус.

За словами представника поліції Майка Мерфі, літак «зачепив дерева і зупинився в лісонасадженнях». За його словами, ніхто з тих, хто перебував на землі в момент події, не постраждав. Житлові будинки не отримали ушкоджень. Частково зруйнована господарська будівля.

За даними влади, пілот повідомив про проблему з цим літаком незабаром після зльоту. Точна причина аварії поки невідома. Розслідуванням займаються представники управління цивільної авіації і Національної ради з безпеки на транспорті.

Раніше повідомлялося, що одразу два літаки були змушені повернутися в аеропорт Цюриха після того як в них невдовзі після зльоту влучили блискавки.