В Німеччині 100-річна жінка стала депутатом
-
Розсилка
Шанована багатьма місцевими жителями колишня вчителька зуміла здобути перемогу над своїми конкурентами
У німецькому містечку Кірхгаймболанден, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, у неділю депутатом місцевої ради обрали 100-річну колишню вчительку Лізель Гайзе.
Про це повідомляє RP Online.
У майбутньому вона очолить фракцію «Ми за Кібо» у місцевій раді.
У центрі своєї передвиборчої кампанії Гайзе, активна плавчиня, поставила за мету знову відкрити міський басейн, який не працював у Кірхгаймболандені протягом 8 років.
В останні місяці Гайзе привернула увагу багатьох медіа. У партійному списку вона була тільки двадцятою. Однак шанована багатьма місцевими жителями колишня вчителька зуміла здобути перемогу над своїми конкурентами.
Гайзе є протестанткою і протягом десятиліть була активною учасницею місцевої церковної громади. Попри свій поважний вік, досі психічно та фізично здорова жінка регулярно відвідує церковну службу.
Напередодні муніципальних і європейських виборів Лізель Гайзе підкреслювала, що вік не є перешкодою, якщо необхідно здійснити політичні та суспільні зміни. Жінка, що пережила Другу світову війну та відбудову, називає зростання націоналізму в Європі «божевіллям».
Також Лізель Гайзе підтримує курс президента Франції Еммануеля Макрона на зближення європейських країн. «А Brexit-чиновників краще відправити на Місяць», - цитує Гайзе видання.