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    В Німеччині 100-річна жінка стала депутатом

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    Лізель Гайзе у 100 років стала депутатом&nbsp; - В Німеччині 100-річна жінка стала депутатом
    Лізель Гайзе у 100 років стала депутатом 

    Шанована багатьма місцевими жителями колишня вчителька зуміла здобути перемогу над своїми конкурентами

    У німецькому містечку Кірхгаймболанден, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, у неділю депутатом місцевої ради обрали 100-річну колишню вчительку Лізель Гайзе.

    Про це повідомляє RP Online.

    У майбутньому вона очолить фракцію «Ми за Кібо» у місцевій раді.

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    У центрі своєї передвиборчої кампанії Гайзе, активна плавчиня, поставила за мету знову відкрити міський басейн, який не працював у Кірхгаймболандені протягом 8 років.

    В останні місяці Гайзе привернула увагу багатьох медіа. У партійному списку вона була тільки двадцятою. Однак шанована багатьма місцевими жителями колишня вчителька зуміла здобути перемогу над своїми конкурентами.

    Гайзе є протестанткою і протягом десятиліть була активною учасницею місцевої церковної громади. Попри свій поважний вік, досі психічно та фізично здорова жінка регулярно відвідує церковну службу.

    Напередодні муніципальних і європейських виборів Лізель Гайзе підкреслювала, що вік не є перешкодою, якщо необхідно здійснити політичні та суспільні зміни. Жінка, що пережила Другу світову війну та відбудову, називає зростання націоналізму в Європі «божевіллям».

    Також Лізель Гайзе підтримує курс президента Франції Еммануеля Макрона на зближення європейських країн. «А Brexit-чиновників краще відправити на Місяць», - цитує Гайзе видання.

     

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