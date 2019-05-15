Гендерний паспорт Києва: для чого і хто використовуватиме



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Триває робота зі створення робочої групи для розробки гендерного паспорта

Гендерний паспорт Києва допоможе міській владі втілювати ефективну політику захисту прав кожної людини. Про це повідомила заступник голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, коментуючи підписання Меморандуму про співпрацю КМДА та інститутів громадянського суспільства – громадських спілок «Спілка жінок України» та «UA Women».

Метою Меморандуму, у тому числі, є об’єднання зусиль у процесі роботи над створенням та запровадженням сучасного інформаційного інструмента оцінки та моніторингу становища чоловіків і жінок – гендерного паспорта м. Києва.

«Формування повного гендерного паспорта міста дасть можливість збирати та акумулювати необхідну статистичну інформацію, розробляти та поступово вдосконалювати як індикатори, так і саму методологію оцінки стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні міста Києва; досліджувати та інтерпретувати відповідні динамічні тренди», – зауважила заступник голови КМДА.

Вона підкреслила, що подальша систематизація і генералізація отриманих даних посилить якість стратегічного та оперативного планування структурними підрозділами КМДА та РДА заходів із забезпечення прав людини.

«У середньостроковій перспективі це позитивно впливатиме на зміну соціально-економічного становища як жінок, так і чоловіків незалежно від віку, професії, стану здоров’я тощо, а також ефективного бюджетного планування з використанням підходів гендерно орієнтованого бюджетування», – додала Хонда.

У свою чергу, віце-президентка «Спілки жінок України» Анна Воронцова зазначила, що гендерний підхід у частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків створює ефективну систему забезпечення мешканців міста доступними та якісними послугами та надання можливості впливу в прийнятті рішень щодо розбудови міста як для жінок, так і для чоловіків.

«Київ є орієнтиром для решти міст країни і завжди перебуває в авангарді сучасних стилів організації міського життя, моделювання і стратегічного планування, створення і реалізації соціальних програм тощо. Ґрунтовне і всебічне дослідження у столиці, результатом якого повинен бути «Гендерний паспорт м. Києва», стане базою унікального методологічного алгоритму, пілотованого у найбільшому місті України, а отримана інформація буде використана для розробки конкретного плану дій у Стратегії розвитку міста», – зазначила Воронцова.

Віце-президентка ГС «UA Woman» Лілія Леонідова зауважила, що комплексний гендерний аналіз має застосовуватись для більш детального розуміння ситуації у місті, оскільки для задоволення потреб і вирішення проблем різних верст населення необхідні різні стратегії та підходи.

Нагадаємо, що наразі триває робота зі створення робочої групи у складі профільних структурних підрозділів КМДА, депутатів Київради, представників НГО (ГС «UA Woman», ГС «Спілка жінок України»), науково-дослідних інститутів, ЗМІ тощо для розробки гендерного паспорта м. Києва.

Комплексно сформований гендерний паспорт будь-якої адміністративно-територіальної одиниці відображає існуючі гендерні розриви, диспропорцію та демонструє динаміку в різних суспільно-економічних, соціокультурних, політичних, побутових та інших сферах життя населення.

Мета створення гендерного паспорта міста Києва:

Оцінити становище жінок та чоловіків, визначити особливості та особливі потреби щодо захисту їхніх прав.

Визначити специфіку потреб вразливих верств населення з десегрегацією на жінок та чоловіків.

Проаналізувати потреби жінок та чоловіків у різних сферах гуманітарного простору (освітні потреби, медичні потреби, соціальні послуги та соціальний захист).

Проаналізувати рівень фінансового забезпечення потреб жінок та чоловіків у різних сферах.

Проаналізувати питання наявності та ефективності заходів з протидії домашнього насильства та торгівлі людьми.

Дозволить створити ефективну систему управління містом та кожним районом окремо та залучити міжнародних донорів.

Хто має використовувати цей інструмент:

адміністрація міста, керівники профільних департаментів та управлінь, у чиєму віданні перебувають сфери, які входять до гендерного порядку денного;

адміністрація районів міста, керівники профільних департаментів і управлінь, у чиєму віданні перебувають сфери, які входять до гендерного порядку денного;

установи/організації, які займаються політичним діалогом, програмуванням і співпрацею щодо гендерної проблематики;

міжнародні і вітчизняні донорські організації, які займаються політичним діалогом, розробкою програм і співпрацею щодо гендерної проблематики;

ЗМІ для актуалізації питань рівності чоловіків і жінок, поширення інформації;

недержавні громадські організації.

Раніше повідомлялося, що Київська міська державна адміністрація ініціює створення «Гендерного паспорта Києва».