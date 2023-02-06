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В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
ЗМІ з'ясували, як друзі Путіна обходять санкції і хто їм в цьому допомагає
фото ілюстративне

Наближені до диктатора Володимира Путіна олігархи обходять накладені на них санкції за допомогою управлінців з ЄС

Друзі Володимира Путіна «можуть приховати свої активи так, що ніхто нічого не дізнається». Саме так зробили олігархи Геннадій Тимченко та Аркадій Ротенберг – найбагатші друзі російського президента. Про це йдеться у розслідуванні «Важливих новин». 

Як вияснили журналісти, активами Тимченко керує сімʼя професійних керівників Ері з Ліхтенштейну. Формально, компанії, які їм належать, володіли активами російського олігарха. У тому числі офшором з Британських Віргінських островів Jardin Developments.

Виявилось, що у 2009 році фірма Handelshaus Hoop&Partner, одним зі співвласників якої був Луїс Ері, стала власником австрійським трейдером Citco. Незабаром російський холдинг викупив Citco за $1 млрд. А до того компанія була основним трейдером однієї з найбільших російських нафтогазохімічних компаній «Сібур».

Наразі родина Ері керує зареєстрованим у Ліхтенштейні трастовим підприємством Sequoia. До його структури входить люксембурзька Volga Group. У 2014 році саме через Volga Group Тимченко переважно володів своїми активами. За даними видання, саме Луїс Ері за часів НДР (ред. Німецька Демократична Республіка) брав участь у таємних торговельно-фінансових операціях, які приносили соціалістичній республіці валюту. Він був причетний до таємних постачань високотехнологічної продукції для дата-центрів у СРСР.

А ось справами Ротенберга керує колишній топ-менеджер «Будгазмонтаж» Руслан Горюхін. Він є формальним власником компанії «РГ-Девелопмент». Коли Ротенберг, ймовірно, є справжнім власником компанії. Раніше німецькі ЗМІ писали про те, що колишній менеджер друга Путіна скуповує елітну нерухомість в Німеччині. При цьому Горюхін звертавсі у німецькі суди і вимагав спростування. Він під присягою підтвердив, що «РГ-Девелопмент» не пов'язаний із Ротенбергом, і зумів переконати в цьому суд.

За словами юриста Transparency International Куша Аміна, про існування побудованих на усних домовленостях схем відомо у всьому світі. Однак на цю проблему поки що заплющують очі.

Нагадаємо, що нещодавно генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про першу передачу конфіскованих активів російського олігарха Україні. Йдеться про $5,4 млн російського олігарха Костянтина Малофєєва. 

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