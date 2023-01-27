Прибуток російських банків у 2022 році рекордно обвалився

У порівнянні з рекордним результатом 2021-го, у році 2022-му прибуток скоротився у 11,8 раза

Російські банки зафіксували найнижчий річний чистий прибуток як мінімум за сім років

За підсумками 2022 року російські банки зафіксували чистий прибуток у розмірі 203 мільярди рублів. Про це в огляді про розвиток банківського сектора повідомив Банк Росії, пишуть ЗМІ.

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За інформацією журналістів, у порівнянні з рекордним результатом 2021 року, коли прибуток банків склав 2,4 трильйона рублів, цього року прибуток скоротився в 11,8 раза. Російські банки зафіксували найнижчий річний чистий прибуток як мінімум за сім років, з 2015 року (192 мільярди рублів).

У звіті ЦБ сказано, що за підсумками 2022 року банківський сектор компенсував отриманий у першому півріччі збиток у 1,5 трильйона рублів та отримав «невеликий прибуток».

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«Такому результату зокрема сприяло поступове відновлення основних доходів на тлі зниження ставок і зростання бізнесу в другому півріччі», – зазначили у Банку Росії.

ЗМІ вказують, що позитивний результат для всього банківського сектора багато в чому забезпечив «Сбербанк», який завершив рік із чистим прибутком 300 мільярдів рублів.

Фінансовий результат банків за підсумками 2022 року виявився кращим за прогноз ЦБ РФ. У листопаді глава департаменту регулювання та аналітики Банку Росії Олександр Данилов припускав, що за підсумками року банки зможуть «вийти в нуль» після рекордних збитків.

Нагадаємо, заморожені гроші російського Центрального банку будуть використані для фінансування відновлення України. Юридична служба Ради ЄС сповістила держави-члени Європейського Союзу про законні повноваження тимчасово використати заморожені активи російського Центрального банку.

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Тим часом уряд Японії з огляду на поточну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру затвердив цілу низку нових санкції для Росії. Зокрема, країна заморожує активи 22 фізичних осіб та 3 юридичних осіб. В санкційний перелік потрапили міністр юстиції Костянтин Чуйченко, перший заступник голови уряду Андрій Білоусов, голова ЦВК Елла Памфілова, уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.